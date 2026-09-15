Экстракт сибирской полыни показал активность против вирусов гриппа

Разработку учёные испытали против вирусов гриппа A/H3N2 и A/H5N1 и сравнили с осельтамивиром.Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» вместе со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН разработали средство на основе экстракта полыни туполопастной.