Экстракт сибирской полыни показал активность против вирусов гриппа

Разработку учёные испытали против вирусов гриппа A/H3N2 и A/H5N1 и сравнили с осельтамивиром.Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» вместе со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН разработали средство на основе экстракта полыни туполопастной.
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