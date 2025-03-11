Небольшой дом и уютный двор: на Токмакова, 35 осталось несколько квартир в продаже

erid: 2SDnjdyG8jn реклама. ООО Агентство недвижимости «Региональное управление строительства».Строительная компания «РУС» продаёт квартиры в 9-этажном небольшом доме по адресу: Токмакова, 35, рядом с жилым комплексом «Ёлки» недалеко от центра города с развитой инфраструктурой.