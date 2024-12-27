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Нижегородская правда

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50 новых автобусов получили сельские школы Самарской области

50 новых автобусов получили сельские школы Самарской области. Как сообщает Sovainfo.ru, ключи от отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям 48 образовательных учреждений передал сегодня, 27 декабря, первый вице-губернатор региона Михаил Смирнов.

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