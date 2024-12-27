50 новых автобусов получили сельские школы Самарской области. Как сообщает Sovainfo.ru, ключи от отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям 48 образовательных учреждений передал сегодня, 27 декабря, первый вице-губернатор региона Михаил Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии