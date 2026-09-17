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Премьер Таиланда призвал иностранцев «ехать умирать на Родину»

Премьер Таиланда призвал иностранцев «ехать умирать на Родину»

Премьер и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун посоветовал иностранным гражданам, приезжающим в страну на длительный срок, жить в королевстве, но уезжать умирать на Родину.

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