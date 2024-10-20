9 способов погладить вещи без утюга

Для этого подойдут влажное полотенце, фен, кастрюля и не только. Что делать, если у вас внезапно сломался утюг? Или без предупреждения отключили электричество, а надеть любимую, но мятую футболку очень хочется? Или вы уже несколько дней в путешествии и никак не получается найти утюг? Без паники.
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