Непутевые заметки

159 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Как сейчас помню своего сержанта Якушенко , который ГОВОРИЛ , солдатик Егоров -ТЫ МЕНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИ , а Я тебя - ПРАК...Зачем высылают на...
  • Александр24
    Жаль только,что нефть отдаём за бесценок.CNBC: Индия купит...
  • Кошмар
    И главное, торговля ведётся в местных валютах. Рубль-юань и рубль-рупия. Вчера были подписаны в Дели договоры на эту ...CNBC: Индия купит...

У Байдена и Пентагона серьезные разногласия по поводу событий в Буче

У Байдена и Пентагона серьезные разногласия по поводу событий в Буче

На фоне доказанной лживости провокации в городке Буча, что в Киевской области, глава США Джо Байден продолжает вредить в первую очередь своей стране, делая крайне необдуманные и оскорбительные заявления в адрес российского коллеги Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх