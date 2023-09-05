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Гидрометцентр: в ЯНАО сентябрь будет на 1,5 градуса теплее обычного

Гидрометцентр: в ЯНАО сентябрь будет на 1,5 градуса теплее обычного

На Ямале средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы на 1,5 градуса. Данные уточненного прогноза погоды на первый месяц осени агентству «Север-Пресс» сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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