Гидрометцентр: в ЯНАО сентябрь будет на 1,5 градуса теплее обычного

На Ямале средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы на 1,5 градуса. Данные уточненного прогноза погоды на первый месяц осени агентству «Север-Пресс» сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.