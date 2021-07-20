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Как выживают онкобольные дети в период пандемии

Как выживают онкобольные дети в период пандемии

О буднях больных детей в период пандемии расскажет представитель благотворительного фонда «Свет». Рак — одна из ведущих причин смерти детей и подростков, особенно в странах с высоким уровнем дохода, при этом выживаемость детей составляет 80% и выше.

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