Myth Busted: U.S. Much Safer Than Many Peer Nations Authored by John R. Lott Jr. via RealClearInvestigations, Conventional wisdom holds that the United States is the most violent and dangerous nation in the developed world.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии