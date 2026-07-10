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Zero Hedge

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Myth Busted: U.S. Much Safer Than Many Peer Nations

Myth Busted: U.S. Much Safer Than Many Peer Nations

Myth Busted: U.S. Much Safer Than Many Peer Nations Authored by John R. Lott Jr. via RealClearInvestigations, Conventional wisdom holds that the United States is the most violent and dangerous nation in the developed world.

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