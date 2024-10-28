Депутат Госдумы: Пришло время отказаться от позорной кликухи «Украина»

ВС Вадим Скоробогатов Вернуть историческое название этих земель..НОВОРОССИЯ..и МАЛОРОССИЯ.А слово украина это с польской подачи кликуха оураины польши.

людмила коптякова Только не это! Зачем возвращать СССР? Это пройденный этап. А Украина как государство просто должна исчезнуть. Раствориться. Это мое мнение.