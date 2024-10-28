Украина – это провинциальное название, отказ от которого будет благом для одурманенных жителей этой страны.
Депутат Госдумы: Пришло время отказаться от позорной кликухи «Украина»
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Вернуть историческое название этих земель..НОВОРОССИЯ..и МАЛОРОССИЯ.А слово украина это с польской подачи кликуха оураины польши.
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1 час.
людмила коптякова
Только не это! Зачем возвращать СССР? Это пройденный этап. А Украина как государство просто должна исчезнуть. Раствориться. Это мое мнение.
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1 час.
людмила коптякова
И да, нам не нужно Сталина. У нас есть ВВП. Мудрый и серьезный политик, который точно знает, что делает.
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1 час.
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