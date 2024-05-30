«Сколько жертв…, Масса пилотов F-16 ликвидирована»: ВС РФ ударили «Кинжалом» по крупнейшему скоплению ВСУ и наёмников: Карта боевых действий на Украине, Юрий Подоляка сегодня, последние новости Украины сегодня, к утру 30.05.24 г.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за замечательное известие. &quot;Совинформбюро&quot; прошу ежедневно извещайте нас именно в той форме которую Вы выбрали, сжато и точно с привязкой к местности.
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13 час.
Сергей Иванов
Отличная новость!!!!!
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10 час.
нл
николай лебедев
Летуны отлетели...в загробный мир с приветом бандере.
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