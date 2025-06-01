Видимо, террористы ГУР пошли сегодня ва-банк. В самых разных локациях. Все привязано к завтрашнему Стамбулу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Видимо, террористы ГУР пошли сегодня ва-банк. В самых разных локациях. Все привязано к завтрашнему Стамбулу.
Свежие комментарии