Российские туристы в Анталье не заразились "мощным вирусом" - это ложь

Российские туристы в Анталье не были заражены "мощным вирусом", заявляют турецкие власти. В социальных сетях распространяются сообщения о массовых случаях заболевания, однако Министерство здравоохранения страны опровергло эти данные.
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