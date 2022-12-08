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Глава СК России потребовал отчёт по аварийному дому в Челябинске, чьи жители отказались съезжать

Глава СК России потребовал отчёт по аварийному дому в Челябинске, чьи жители отказались съезжать

Прокуратура также отреагировала на скандал с ветхим общежитием на ул. Мира, 102.Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного комитета по Челябинской области отчитаться по ситуации с аварийным общежитием на ул.

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