"Выбивание денег". Чем опасны для экономики новые налоги и сборы, предложенные кабмином

Ужесточение фискальных мер принесет небольшой эффект, но снизит деловую активность и поступления в казну в дальнейшем Увеличение тарифов "коммуналки", сборы на заграничные посылки, рост утильсбора - налоговые изменения в российское законодательство, как уже вступившие в силу, так и готовящиеся, становятся серьезным тормозом развития экономики, считают наблюдатели.
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