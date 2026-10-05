"Выбивание денег". Чем опасны для экономики новые налоги и сборы, предложенные кабмином

Ужесточение фискальных мер принесет небольшой эффект, но снизит деловую активность и поступления в казну в дальнейшем Увеличение тарифов "коммуналки", сборы на заграничные посылки, рост утильсбора - налоговые изменения в российское законодательство, как уже вступившие в силу, так и готовящиеся, становятся серьезным тормозом развития экономики, считают наблюдатели.