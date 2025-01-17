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Разумовский вестник

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О безопасном поведении на льду

В преддверии Крещенских купаний и особенно неустойчивой зимней погодой, Управление по Северному округу напоминает о правилах безопасного поведения на льду:  Не выходить на лед до наступления устойчивых морозов и во время оттепели, особенно в вечернее и ночное время.

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