О безопасном поведении на льду

В преддверии Крещенских купаний и особенно неустойчивой зимней погодой, Управление по Северному округу напоминает о правилах безопасного поведения на льду: Не выходить на лед до наступления устойчивых морозов и во время оттепели, особенно в вечернее и ночное время.