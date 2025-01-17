О безопасном поведении на льду

В преддверии Крещенских купаний и особенно неустойчивой зимней погодой, Управление по Северному округу напоминает о правилах безопасного поведения на льду: Не выходить на лед до наступления устойчивых морозов и во время оттепели, особенно в вечернее и ночное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)