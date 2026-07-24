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Миронов призвал запретить внесудебные списания задолженности по ЖКХ

Миронов призвал запретить внесудебные списания задолженности по ЖКХ

Председатель партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что внесудебное списание долгов по коммунальным услугам превратилось в вымогательство денег у домовладельцев.

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