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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Дмитрий Губерниев записал объявления для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии

На Таганско-Краснопресненской линии метро на днях прошла необычная акция. В некоторых поездах можно было услышать, как ведущие МАТЧ ТВ объявляют станции метро, которые расположены рядом со спортивными объектами.

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