Дмитрий Губерниев записал объявления для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии

На Таганско-Краснопресненской линии метро на днях прошла необычная акция. В некоторых поездах можно было услышать, как ведущие МАТЧ ТВ объявляют станции метро, которые расположены рядом со спортивными объектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии