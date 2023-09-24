Военное обозрение

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«Фюрер приказал физически уничтожить евреев»

«Фюрер приказал физически уничтожить евреев»

Расстрел советских граждан в урочище Бабий Яр в оккупированном Киеве 23 сентября 1943 года гитлеровцы начали ликвидацию еврейского гетто Вильнюса.

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