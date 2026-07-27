Лариса Долина может столкнуться с многомиллионным налогом из-за подаренной квартиры

При кадастровой стоимости объекта около 100–120 млн рублей сумма НДФЛ по ставке 15% может составить 15–18 млн рублей Народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с необходимостью уплаты налога на недвижимость, полученную в дар.
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