Климатолог рассказал, каким в России будет бабье лето

Синоптики прогнозируют комфортную прохладную погоду в сентябре в России, но с осадками, сообщил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.