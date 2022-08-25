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Климатолог рассказал, каким в России будет бабье лето

Климатолог рассказал, каким в России будет бабье лето

Синоптики прогнозируют комфортную прохладную погоду в сентябре в России, но с осадками, сообщил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

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