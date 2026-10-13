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Генсек ОПЕК аль-Гайс назвал мировой кризис в сфере топлива ожидаемым

Генсек ОПЕК аль-Гайс назвал мировой кризис в сфере топлива ожидаемым

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что нынешние перебои с поставками дизельного топлива, авиационного керосина и бензина стали закономерным результатом многолетнего недостатка инвестиций в нефтяную отрасль.

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