Дайджест дня: бензиновый Charger, перенос Искры и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Новый Dodge Charger должен выйти на рынок под самый конец года, но первыми в продаже появятся электрические версии Charger Daytona.
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