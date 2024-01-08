На Украине "двинулись кукухой" и власти, и население. Это было понятно еще во времена "победа Майдана", но сейчас это стало проявляться уже в ежедневном режиме буквально на всех уровнях и в каких-то уже совершенно фантастических вариантах из серии "нарочно не придумаешь" (была такая рубрика в советском журнале "Крокодил").
Безумие прочно укоренилось на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Бражникова
один патриарх - это Тихон (Белавин).
Ответить
6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А когда памятник бандере разбандерят???
Ответить
4 час.
EZ
Elena Zakharova
🤣🤣🤣🤣🤣👍
Ответить
2 час.
Свежие комментарии