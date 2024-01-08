Безумие прочно укоренилось на Украине

На Украине "двинулись кукухой" и власти, и население. Это было понятно еще во времена "победа Майдана", но сейчас это стало проявляться уже в ежедневном режиме буквально на всех уровнях и в каких-то уже совершенно фантастических вариантах из серии "нарочно не придумаешь" (была такая рубрика в советском журнале "Крокодил").