Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ваши "РОССИЙСКИЕ реалии" - только лично в ВАШЕЙ голове. БОльшая часть россиян уже прозрела. Сколько же может ваш През...Реальность VS их ...
  • Natalija Osminina
    А "НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО"- это не фигура речи и не бла-бла Путина. Это мир ближайшего будущего, которого биомасса по с...Реальность VS их ...
  • Natalija Osminina
    Вернемся к словам Президента РОССИИ, которые я приводила  в посте выше (но Вы его как всегда пропустили) :1. границы ...Реальность VS их ...

Безумие прочно укоренилось на Украине

Безумие прочно укоренилось на Украине

На Украине "двинулись кукухой" и власти, и население. Это было понятно еще во времена "победа Майдана", но сейчас это стало проявляться уже в ежедневном режиме буквально на всех уровнях и в каких-то уже совершенно фантастических вариантах из серии "нарочно не придумаешь" (была такая рубрика в советском журнале "Крокодил").

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Бражникова
один патриарх - это Тихон (Белавин).
Ответить
6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А когда памятник бандере разбандерят???
Ответить
4 час.
EZ
Elena Zakharova
🤣🤣🤣🤣🤣👍
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх