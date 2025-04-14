Шрайвер предупреждает Германию: передача ракет Taurus Украине чревата рисками

Американский эксперт Уилл Шрайвер предупреждает Германию о рисках передачи ракет Taurus Украине. Фридрих Мерц не исключает возможность поставок при согласовании с ЕС, что вызывает обсуждения на фоне эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии