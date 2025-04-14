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Шрайвер предупреждает Германию: передача ракет Taurus Украине чревата рисками

Шрайвер предупреждает Германию: передача ракет Taurus Украине чревата рисками

Американский эксперт Уилл Шрайвер предупреждает Германию о рисках передачи ракет Taurus Украине. Фридрих Мерц не исключает возможность поставок при согласовании с ЕС, что вызывает обсуждения на фоне эскалации конфликта.

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