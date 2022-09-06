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МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября представило отчет о работе миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором были зафиксированы разрушения на объектах в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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