МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября представило отчет о работе миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором были зафиксированы разрушения на объектах в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября представило отчет о работе миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором были зафиксированы разрушения на объектах в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
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