Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо после атаки Вооруженных сил Украины по железной дороге между регионом и Крымским полуостровом ракетами Storm Shadow предсказал конец режима, который в настоящий момент находится у власти в Киеве.
Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо после атаки Вооруженных сил Украины по железной дороге между регионом и Крымским полуостровом ракетами Storm Shadow предсказал конец режима, который в настоящий момент находится у власти в Киеве.
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