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Сальдо после атаки ВСУ по железной дороге между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow предрек конец режима в Киеве

Сальдо после атаки ВСУ по железной дороге между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow предрек конец режима в Киеве

Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо после атаки Вооруженных сил Украины по железной дороге между регионом и Крымским полуостровом ракетами Storm Shadow предсказал конец режима, который в настоящий момент находится у власти в Киеве.

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