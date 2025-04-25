Китай опровергает переговоры с США по тарифам: заявление МИД КНР

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Китай и США не ведут переговоров по тарифам на китайскую продукцию, в то время как президент США Дональд Трамп утверждает об активных обсуждениях торговых вопросов между странами.
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