Женщина замедлила старение на 26 процентов и рассказала о своем методе

64-летняя американка Эми Хардисон заняла пятое место в «Олимпиаде омоложения». Результаты эпигенетического исследования ДНК показали, что темп увеличения ее биологического возраста ниже, чем у миллиардера Брайана Джонсона, который тратит на омоложение два миллиона долларов в год.