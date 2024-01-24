Женщина замедлила старение на 26 процентов и рассказала о своем методе

64-летняя американка Эми Хардисон заняла пятое место в «Олимпиаде омоложения». Результаты эпигенетического исследования ДНК показали, что темп увеличения ее биологического возраста ниже, чем у миллиардера Брайана Джонсона, который тратит на омоложение два миллиона долларов в год.
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