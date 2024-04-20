На самокате пьяным нельзя будет ездить В ГД внесён законопроект, который ужесточит ответствнность для владельцев СИМ: — управление СИМ в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования: штраф 20–₽30 тысяч — превышение скорости: в зависимости от её величины 500₽—5000₽ — нарушение требований к перевозке пассажиров — 2000-3000₽ — создание помех для движения пешеходов — 2000-2500₽ — оставление водителем СИМ места ДТП — 4000—5000₽ Кроме того, Минтранс разраатывает дополнительные ПДД для регулирования СИМ.