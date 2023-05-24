Царьград

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Команда из Новосибирска создаёт игру о жизни в Академгородке и поступлении в НГУ

Команда из Новосибирска создаёт игру о жизни в Академгородке и поступлении в НГУ

Проект предназначен для мобильных платформ. Первую демо-версию обещают выпустить уже осенью.Команда разработчиков из новосибирского Академгородка уже два года работает над мобильной игрой Academ Dreams, посвящённой жизни в Сибирском научном центре.

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