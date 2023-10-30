Хоккеист Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата (НХЛ) с "Сан-Хосе Шаркс" и продлил результативную серию в Лиге до шести поединков.