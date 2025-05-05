У России два союзника — Макдональдс и КНДР

Сейчас появился третий путь разрушения России- это среднеазиатские мигранты и азеры. Похоже в Кремле ещё не поняли какая опасность грозит России, хотя простой люд уже это осознал.

Владимир Алтайцев

Переворот 1917 года вызвал бурную радость у англичан: они приплясывали от радости в своих гостиных" ГО каком перевороте говорит автор, ноль в истории, явно антисоветчик? Переворот был в Феврале на деньги англичан, которые ещё до начала ПМВ знали, ч то РИ никогда не войдёт в стан победителей. А автор, прекрасно зная об этом прямо облизал англосаксов, приписав им радость и облил помоями большевиков. Как надоели подонки-антисоветчики.