Сейчас обсуждаем с Кримсональтером в Клубе Зелёной Свиньи, как Россия победила Запад на дипломатическом фронте (ссылка).
У России два союзника — Макдональдс и КНДР
Комментарии
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Евгений Мангуш
Сейчас появился третий путь разрушения России- это среднеазиатские мигранты и азеры. Похоже в Кремле ещё не поняли какая опасность грозит России, хотя простой люд уже это осознал.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Переворот 1917 года вызвал бурную радость у англичан: они приплясывали от радости в своих гостиных" ГО каком перевороте говорит автор, ноль в истории, явно антисоветчик? Переворот был в Феврале на деньги англичан, которые ещё до начала ПМВ знали, ч то РИ никогда не войдёт в стан победителей. А автор, прекрасно зная об этом прямо облизал англосаксов, приписав им радость и облил помоями большевиков. Как надоели подонки-антисоветчики.
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4 час.
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