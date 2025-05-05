Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Я испытала счастье когда увидела, как нас много идёт в церковь, что мы есть ещё и если нас объединяет Бог, это чудесн...Укрытие от чужако...
  • Александр Ляшенко
    "наработать много пара и выпустить в гудок!" и народ усыпить, ведь иноагенты собираются в Россию возвращаться,на до о...Чубайс украл у РС...
  • Иван Ураганов
    Мутанты ведут себя так,как дозволено вести власть!Мигрант устроил м...

У России два союзника — Макдональдс и КНДР

У России два союзника — Макдональдс и КНДР

Сейчас обсуждаем с Кримсональтером в Клубе Зелёной Свиньи, как Россия победила Запад на дипломатическом фронте (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
Сейчас появился третий путь разрушения России- это среднеазиатские мигранты и азеры.  Похоже в Кремле ещё не поняли какая опасность грозит России, хотя простой люд уже это осознал.
Ответить
6 час.
Владимир Алтайцев
Переворот 1917 года вызвал бурную радость у англичан: они приплясывали от радости в своих гостиных&quot;  ГО каком перевороте  говорит  автор, ноль в истории, явно антисоветчик? Переворот был в  Феврале  на  деньги англичан, которые  ещё  до начала ПМВ  знали, ч то РИ никогда  не  войдёт в стан победителей. А автор, прекрасно  зная  об этом  прямо облизал  англосаксов, приписав  им радость и облил помоями большевиков. Как надоели  подонки-антисоветчики.
Ответить
4 час.
наверх