США могут ввести санкции против китайских банков за связи с Россией

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении того, что в Вашингтоне называют "теневым" танкерным флотом России, а также не исключают санкций в отношении китайских банков в стремлении сократить доходы России от продажи нефти, заявила министр финансов Джанет Йеллен.