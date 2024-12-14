США могут ввести санкции против китайских банков за связи с Россией

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении того, что в Вашингтоне называют "теневым" танкерным флотом России, а также не исключают санкций в отношении китайских банков в стремлении сократить доходы России от продажи нефти, заявила министр финансов Джанет Йеллен.
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