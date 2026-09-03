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Происшествия

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В Бурятии сотрудники правоохранительных органов изъяли у сельчанина 1370 экземпляров краснокнижного омуля

1 370 штук краснокнижного омуля за 80 тысяч рублей купил с рук 42‑летний житель села Селенгинск в Республике Бурятия.

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