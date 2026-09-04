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Анна Плетнева пригласила хейтеров на концерт

Анна Плетнева пригласила хейтеров на концерт

Певица Анна Плетнева ответила хейтерам после откровенных танцев на концерте. Она считает, что, придя на выступление, зрители сразу же почувствуют искренность и поменяют свое мнение.

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