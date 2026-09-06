В Москве прошел 9-й благотворительный футбольный матч звезд российского спорта и шоу-бизнеса

FONBET направил 5 млн рублей в поддержку подопечных Фонда Хабенского.В субботу, 5 сентября, на Патриарших прудах состоялся девятый благотворительный футбольный матч между командой Фонда Хабенского и сборной благотворительной программы ДоброFON компании FONBET, которая после игры направила 5 000 000 рублей в поддержку подопечных Фонда — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга.