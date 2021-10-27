Премьер Японии Кисида призвал АСЕАН к реализации свободного Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал участников консолидировать усилия для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщило агентство Киодо.
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