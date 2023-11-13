Берут пример с Зеленского или очень устали? Армянские министры отправились на “гастроли” по миру

Министр обороны Армении отправился в Эмираты с рабочим визитом, а глава армянского МИД намеревается слетать в Туманный АльбионВозглавляемая главой армянского МО Суреном Папикяном делегация покинула 12 ноября Ереван и прилетела в Объединённые Арабские Эмираты.
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