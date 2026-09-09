Сергунина рассказала о развитии платформы "Сделано в Москве"

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В столице обновили онлайн-шоурум "Сделано в Москве", он стал еще удобнее как для покупателей, так и для представителей бизнеса, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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