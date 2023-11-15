Две компании из России отказались от параллельного импорта машин

«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» вместо импортных машин будут ввозить только запчасти для них.Две крупных компании из России «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» отказались от параллельного импорта машин, вместо которых они будут ввозить только запчасти для них, сообщают «Известия».