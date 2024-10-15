В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

Стало известно о выходе российских войск на окраину Суджи ВС РФ установили контроль над трассой Суджа-Белая в Курской области В ходе наступления на курском направлении российская армия вышла на окраину населенного пункта Суджа. Отмечается, что ВС РФ смогли взять под свой контроль трассу Суджа — Белая. «В сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Наши окружают ВСУшников», отмечает Telegram-канал Mash. По сообщениям ряда источников, российские штурмовики закрепились в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Примечательно, что именно с этого места началась активная фаза вторжения ВСУ в Курскую область. Украинские ресурсы отмечают, что передвижение колесной техники в регионе затруднено из-за раскисших после дождей грунтовых дорог и полей. Сообщается, что ВС РФ используют гусеничную технику и поэтому сохраняют более высокую мобильность, чем ВСУ. Также отмечается, что украинским войскам стало сложнее применять дроны.

Юрий Ильинов

Сийярто назвал условие для начала прямого конфликта НАТО и России Сийярто: вступление Украины в НАТО приведет к конфликту альянса с РФ По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как это привело бы к прямой конфронтации альянса и России. Он сообщил, что венгерские власти уже давно определили для себя красные линии по данному вопросу. Одна из этих линий заключается в том, что необходимо любым способом избежать войны НАТО с РФ. «Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать», заявил глава МИД. Сийярто отметил, что многие европейские политики допускают вступление Украины в альянс, однако в закрытом кругу признают, что это невозможно. На вопрос о том, какие страны всё ещё продолжают верить в возможность членства Украины в НАТО, Сийярто ответил: «если вы сделаете предположение, то вы угадаете».