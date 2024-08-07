Юрий Ильинов

Киевскому режиму придётся объясниться перед Глобальным Югом, в каком пункте «формулы мира» у него прописана атака на Суджу с применением натовской бронетехники Украинская сторона традиционно выжидает паузу и не комментирует свою сегодняшнюю атаку на Курскую область. А комментировать придётся. Причём перед всем миром. Киевский режим, который заявляет, что продолжает реализацию пунктов «формулы мира», один из главных в которой – «выход на границы 1991 года», сегодня в очередной раз сам нарушил собственные лозунги. Киевскому режиму перед, например, странами Глобального Юга, к которым он постоянно апеллирует, пытаясь добиться лояльности и поддержки, в том числе финансовой и военно-технической, придётся объясниться, в каком это акте Суджанский и Кореневский районы Курской области РФ он рассматривает как «собственные территории в границах 1991 года». Также украинскому режиму, хочет он того или нет, придётся объясниться, с какой именно целью он использует поставленную странами НАТО бронетехнику на той территории России, которая признаётся в том числе и теми, кто эту технику поставил. Придётся объяснить, киевский режим позволяет себе уже напрямую использовать натовское оружие для военных преступлений против граждан России на международной признаваемой территории России? Или это оружие страны НАТО в том числе для этого киевскому режиму и поставляют? Если же в Киеве (включая ГУР), в очередной раз попытаются «натягивать сову на глобус», заявляя, что это, мол, действовали некие «российские добровольцы, которые просто поддерживают Украину», то придётся объясняться по поводу того, как же так вышло, что натовская техника, включая бронемашины, стрелковое оружие и ПТРК, переданные для Украины, у этих «добровольцев-бессребреников» оказались.