Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Как бы нам снова не стать обманутыми ...!!!«Есть нюансы». Пу...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Трамп пообещал сломать российскую экономику, если Москва откажется от мира" - Достали эти долбо@бы. Один(обама) уже ...Трамп пообещал сл...
  • Владимир Иванов
    А ручкой он часы ремонтировал!В Кремле объяснил...

«Я поняла, что надо бежать» Россиянки в поисках работы попадают в сети сутенеров. Что происходит на таких собеседованиях?

«Я поняла, что надо бежать» Россиянки в поисках работы попадают в сети сутенеров. Что происходит на таких собеседованиях?

В середине февраля полицейские задержали 28-летнюю жительницу Белгорода за организацию проституции: по версии следствия, сутенерша обманом вовлекала в сферу секс-услуг девушек, которые устраивались на работу в увеселительные заведения города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх