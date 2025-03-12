«Я поняла, что надо бежать» Россиянки в поисках работы попадают в сети сутенеров. Что происходит на таких собеседованиях?

В середине февраля полицейские задержали 28-летнюю жительницу Белгорода за организацию проституции: по версии следствия, сутенерша обманом вовлекала в сферу секс-услуг девушек, которые устраивались на работу в увеселительные заведения города.
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