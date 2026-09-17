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Нижегородская правда

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Шесть ветеранов СВО из Нижегородской области получат гранты на сумму около 32 млн рублей на развитие агробизнеса

Шесть ветеранов СВО из Нижегородской области получат гранты на сумму около 32 млн рублей на развитие агробизнеса

Шесть ветеранов СВО из Нижегородской области получат гранты «Агромотиватор» на развитие собственного агробизнеса на общую сумму 31,8 млн рублей.

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