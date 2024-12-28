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Жители Гавриловского округа похитили стройматериалы из пустовавшего дома

Жители Гавриловского округа похитили стройматериалы из пустовавшего дома

В Гавриловском округе полицейские установили подозреваемых в краже стройматериалов. Заявление о хищении имущества поступило в дежурную часть отделения полиции села 2-я Гавриловка от местного жителя, 57-летнего мужчины.

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