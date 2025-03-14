Шутер Witchfire получил крупное обновление Witch Mountain The Astronauts выпустили обновлени...

Шутер Witchfire получил крупное обновление Witch MountainThe Astronauts выпустили обновление “Witch Mountain” для версии раннего доступа мрачного фэнтезийного шутера от первого лица Witchfire, которое описывается как самое крупное на сегодняшний день, добавляющее уровень-лабиринт для исследования, новые предметы и многочисленные исправления.