В РФС признали, что судья ошибочно не дал "Уралу" пенальти в ворота "Зенита"

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) назвал ошибочным решение арбитра Артема Чистякова не назначить пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).