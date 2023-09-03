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В РФС признали, что судья ошибочно не дал "Уралу" пенальти в ворота "Зенита"

В РФС признали, что судья ошибочно не дал "Уралу" пенальти в ворота "Зенита"

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) назвал ошибочным решение арбитра Артема Чистякова не назначить пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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