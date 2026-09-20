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Николич раскрыл причину ухода из ЦСКА: «Это чуть непрофессионально»

Николич раскрыл причину ухода из ЦСКА: «Это чуть непрофессионально»

Бывший главный тренер ЦСКА, ныне возглавляющий АЕК, Марко Николич рассказал, почему принял решение уйти из армейского клуба в 2025 году.

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