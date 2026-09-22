Синоптик Позднякова: до конца сентября заморозков в Москве не ожидается

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца сентября заморозков в Москве и Московской области не прогнозируется, а температура останется немного выше климатической нормы.
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